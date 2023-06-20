Balıkesir’in Erdek ilçesinde dün itibariyle faaliyete başlayan e-scooter ile ilk kaza gerçekleşti.

Türkiye’de son zamanlarda yaygınlaşan ve birçok kişi tarafından gezme ve ulaşım amacıyla kullanılan elektrikli scooter dün itibariyle Erdek’e geldi. E-scooter kiralayan 16 yaşındaki genç Ali Haydar Sarı Sahil Bandı’nda düşerek başından yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahalenin ardından Ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar yaz sezonunda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dikkatsizce kullanılan e-scooterların ciddi kazaları beraberinde getireceğine belirterek yetkililer tarafından önlem alınmasını istediklerini söylediler.