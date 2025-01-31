Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Yalı Mahallesi Okul Caddesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz ana boru hattı patladı. Büyükşehir Belediyesi BASKİ kontrolündeki üstlenici firma tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları esnasında meydana gelen olay çevrede paniğe yol açtı.

Patlamayla birlikte yoğun gaz kokusu yayılırken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olayın ardından bölgeye kısa sürede doğalgaz ekipleri sevk edilerek müdahalede bulunuldu. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla doğalgaz akışı kesilirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını ve doğalgaz hattının en kısa sürede güvenli hale getirileceğini belirtti.