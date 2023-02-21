Balıkesir’in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde denizin çekilmesi sebebiyle 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi.

Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 TL Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 TL

Balıkesir’in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde denizin çekilmesi sebebiyle 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi.

Erdek’te son günlerde denizin çekilmesi üzerine 3 bin 500 yıllık, antik Kyzikos kentine ait olduğu söylenilen liman ortaya çıktı. Limanın eski taşları ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye neden oldu. Bazı kıyılarda deniz çekilmesi 15-20 metreyi buldu.