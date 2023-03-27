Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Atatürk Mahallesi Palata mevkisinde bulunan bağ evinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan bağ evinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken ev içindeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Ufuk Bölükbaş’a ait olduğu öğrenilen bağ evinin yangının çıkış sebebi araştırılıyor.