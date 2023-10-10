Balıkesir’in Erdek ilçesinde Necmiye K. ait olan evin mutfağında yangın meydana geldi.

Halitpaşa Mahallesinde Necmiye K. ait olan evde bugün meydana gelen mutfak yangınında, korku dolu anlar yaşandı. Zübeyde Hanım Caddesi Mesut Apartmanında bulunan bir dairede kısa devre nedeniyle alev alan aspiratör yangına neden oldu. Alevlere İlk müdahale çevrede bulunan esnaf tarafından yapıldı. Erdek İtfaiye ekiplerinin olay yerine kısa zamanda müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.