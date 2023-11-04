Balıkesir’in Erdek ilçesinde ikamet ettiği apartmana ait ortak depo kısmından çeşitli malzemeler çalan 3 kişi yakalandı.

31 Ekim 2023 günü Erdek ilçesi Yalı Mahallesinde Erdem Apartmanına ait ortak depo kısmında, apartmanda ikamet eden ailelerin eşyalarının muhafaza edildiği depo kısmından çeşitli malzemelerin çalındığı tespit edildi. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda hırsızlığı gerçekleştiren şahısların aynı binanın giriş katında oturdukları tespit edilerek, ikamette yapılan aramada;

Apartmana ait kamera kayıt cihazı, monitör/kasa, 3 adet valiz, valiz içerisinde çeşitli eşyalar, iş makinesi pistonu, hava kompresörü, hava filtreleri, 2 adet araç lastiği, yazıcı, faks makinesi, çeşitli bilgisayar aparatları, çeşitli hırdavat malzemeleri, 3 adet takım çantası, zeytin ilaç makinası, 10 lt zeytinyağı, Bebek arabası ve bebek masası, Balıkçı malzemeleri ve balıkçı oltası, 2 adet kapaklı içi dolu benzin bidonu, 1 adet balon patlatmada kullanılan havalı tüfek, 2 adet ses sistemi, 2 adet matkap, uyuşturucu madde içmek için kullanılan 1 adet bong, 1 adet pipe, sarma kağıtları,16 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli O.Ö. yakalama anında başkasına ait kimlik bilgilerini beyan etmiş, şahsın kimlik bilgileri tespit edilerek yapılan GBT sorgulamasında İstanbul 5.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İkametten Hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.