Balıkesir’in Erdek ilçesi, Palata yolu üzerindeki yağmur giderlerinden taşan kanalizasyon altyapı yetersizliğini tekrar gündeme getirdi.

Erdek’in genelinde bazı cadde ve sokaklarda yağmur giderlerine karışan kanalizasyon suları, gider kapaklarından taşarak yol boyunca akıyor. Bu durum araçların geçişiyle daha geniş alanlara yayılırken, özellikle Sahil Mahallesi ile Atatürk Mahallesi sınırındaki Palata yolunda yaşayan mahalle sakinlerini mağdur ediyor.

Mahalle halkı, “Yaz-kış burada ikamet ediyoruz. Bu durum sadece yazlıkçılara değil, yıl boyunca burada yaşayan bizlere de zarar veriyor. Haftalardır taşan kanalizasyon sularının ve ağır kokunun çözülmesini bekliyoruz. Yağmur giderleri sürekli tıkanıyor ve yeni kanalizasyon şebeke hattının devreye alınmaması sorunu daha da büyütüyor,” diyerek endişelerini dile getirdi.

Yetkililerden acil çözüm bekleyen bölge sakinleri, mevcut kanalizasyon altyapısındaki sorunların hızla giderilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle çocukların sağlığından endişe eden aileler, sorunun ivedilikle çözülmesini talep ediyor.