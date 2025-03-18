Balıkesir’in Erdek ilçesinde kırmızı palmiye böceği tehdidi nedeniyle yaklaşık 25 palmiye ağacının kuruduğu açıklanmıştı. Ancak Erdek Belediyesi’nin böceklerle mücadele etmek yerine çareyi ağaçları kesmekte bulması tepkiye yol açtı.

Erdek Belediyesi ekipleri, ilçenin simgelerinden olan palmiyeleri kökünden keserek kireçleme işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşlar, böcek istilasının önceden bilinmesine rağmen geç kalınan müdahalenin ağaç katliamına dönüştüğünü ifade etti. Belediye yönetimine tepki gösteren vatandaşlar, ağaçların ilaçlama ile kurtarılabilecekken neden bu yöntemin tercih edilmediğini sorguladı.

Kamu zararı ve doğa tahribatı

Uzmanlar, kırmızı palmiye böceği ile mücadelede erken teşhisin ve düzenli ilaçlamanın önemine dikkat çekerken, Erdek Belediyesi’nin bu adımları atmadığı ve sorunu kesim yoluyla çözmeye çalıştığı belirtiliyor. Yapılan uygulamanın ilçeye ciddi kamu zararı verdiği ifade edilirken, vatandaşlar belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Belediye başkanına tepki

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzmir’den bir firmayla ilaçlama çalışmaları yapılacak" dediği öğrenildi. Ancak vatandaşlar, "Bu açıklama çok geç kalmış bir önlem. Böcek tehlikesi yıllardır biliniyordu. Palmiyeleri korumak yerine kesmeyi tercih ettiler" diyerek tepki gösterdi.

Belediyenin ağaçları kurtarmak yerine kesim yoluna gitmesi, Erdek’te tartışma konusu oldu. Yetkililerin konuyla ilgili daha detaylı bir açıklama yapması beklenirken, ilçe sakinleri sorumluların hesap vermesini istiyor.