Balıkesir’in Erdek ilçesi ve Kapıdağ Yarımadası kıyılarında deniz suyu metrelerce çekildi. Marmara Denizi’nin güney kıyısında meydana gelen olağan dışı çekilme, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti.

Çuğra, Kurbağlı ve Düzler sahillerinde gözle görülür şekilde çekilen deniz, sahil boyunca iskeleleri tamamen kumsalda bırakarak geniş alanlar oluşturdu. Bunun yanı sıra, denizin çekilmesiyle bazı bölgelerde küçük adacıklar meydana geldi.

Vatandaşlar merak içinde

Bölgedeki deniz çekilmesi, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından merakla karşılanırken, bazı vatandaşlar endişelerini dile getirdi. Kimi vatandaşlar bu doğa olayını iklim değişikliği ve depremlerle ilişkilendirirken, uzmanlar belirli dönemlerde yaşanan gelgit hareketlerinin ve atmosferik basınç değişimlerinin bu tür olaylara sebep olabileceğini belirtiyor.

Yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklenirken, deniz çekilmesinin etkilerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.