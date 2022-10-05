Balıkesir’in Erdek ilçesinde uzun süredir gündemden düşmeyen Erdek Ticaret Odası (ETO) seçimleri yapıldı. Seçimlerde toplam olarak 451 geçerli oy kullanıldı. Seçimleri mavi liste kazandı.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde uzun süredir gündemden düşmeyen Erdek Ticaret Odası (ETO) seçimleri yapıldı. Seçimlerde toplam olarak 451 geçerli oy kullanıldı. Seçimleri mavi liste kazandı.

Turuncu listenin başında mevcut Ticaret Odası başkanı Özlem Sarı seçimi açık ara fark ile kaybeden taraf oldu. Turan Gün ve Hüseyin Uz’un birlikte aday olduğu mavi listenin seçimi kazanmasının ardından, binanın önünde kutlamalar gerçekleşti. Yapılan oylama neticesinde Turuncu liste 121 oy alarak, 330 oy almış Mavi listenin gerisinde kaldı. Seçimin bitmesiyle yapılan açıklamada Mavi liste üyeleri “Seçim çok heyecanlıydı, güzel ilçemiz Erdek için hayırlı uğurlu olsun.” dediler.