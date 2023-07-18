Balıkesir’in Erdek ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil orta refüje çarparak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bandırma’dan Erdek yönüne giden Ö.Ö idaresindeki 10 U 2548 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Otomobil orta refüje çarparak ters döndü. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 acil ekipleri tarafından yaralı sıkıştığı yerden çıkarılarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla düzeltilerek yoldan kaldırılırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis trafik kazasıyla alakalı soruşturma başlattı..