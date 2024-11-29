Balıkesir’in Erdek ilçesinde, dün akşam saatlerinde limanda meydana gelen olayda, yürüyüş yapan bir genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çay bahçeleri önünden denize atladı.

Genç, denize atladıktan sonra balıkhane iskelesine doğru yüzmeye başladı. Bu sırada, suya atladığını fark eden, limanda bulunan teknedeki balıkçılar hemen harekete geçerek, tekneyle gencin yanına ulaştılar. Balıkçılar, genci sudan çıkarıp, kıyıya güvenli bir şekilde getirdi.

Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekipleri, hipotermi riski taşıyan H.Ç. adlı gence ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Genç, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan sağlık kontrolleri sonucu, H.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.