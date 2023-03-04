Depremzedelere kayıplarını açan Erdek’te 123 aile ve 407 depremzede vatandaşımız bulunurken 58 öğrenci de okullara kayıt yaptırdı.

Depremzedelere kayıplarını açan Erdek’te 123 aile ve 407 depremzede vatandaşımız bulunurken 58 öğrenci de okullara kayıt yaptırdı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Deprem bölgemizden gelen ve ilçemizde misafir ettiğimiz 123 aile ve 407 depremzede vatandaşımız bulunmaktadır. Ailelerimizin hepsi geldikleri ilk günden itibaren Kaymakamlığımız karşılama komitesi tarafından ziyaret edilmiş, ihtiyaçları karşılanmış ve karşılanmaya devam etmektedir. Deprem bölgemizden ilçemize gelen ve misafir ettiğimiz ailelerimizi Kaymakamlığımız karşılama ekibi harici, ilgili birim amirlerimiz ile birlikte bizzat tarafımca da şu ana kadar, toplam 67 ailemiz ve 220 vatandaşımız ziyaret edilmiştir. Misafirlerimiz baş tacımızdır yalnız bırakmayacağız. Misafirlerimizin eğitim ve öğrenim çağındaki evlatları ilçemizde bulunan okullara kayıtları yapılmış, tüm ihtiyaçları karşılanmıştır ve eğitimlerine de başarı ile devam etmektedirler. Okullarımıza kayıt yaptıran öğrenci sayımız ise 58’dir." dedi.