Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda bulunan gölet ve manastır çevresi, çevre kirliliği nedeniyle alarm veriyor. Bölgeyi sıkça ziyaret eden vatandaşların bıraktığı çöpler nedeniyle doğa, güzelliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Duyarlı vatandaşlar bu durum karşısında harekete geçti ve bölgenin temizliğini üstlenerek örnek bir çevre hareketi sergiledi.

Çevreye olan ilgisiyle bilinen Kapıdağ Offroad Kulübü üyeleri, kendi aralarında organize olarak gölet ve manastır çevresindeki çöpleri topladı. Kulüp üyeleri, doğaya ve çevreye saygı çerçevesinde yapılan temizlikle yalnızca atıkları toplamakla kalmayıp çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Erdek Belediyesi’nin yaklaşık dört yıldır başkanlığını yürüten Burhan Karışık ise çevre kirliliği konusunda eleştirilerin odağına yerleşti. Vatandaşlar, belediyenin bölgedeki temizlik konusunda yetersiz kaldığını savunarak, daha etkin önlemler alınmasını talep ediyor. Belediye yönetiminden bir yetkilinin, çevreyi koruma ve doğanın sürekliliğini sağlama amacıyla düzenli temizlik çalışmaları yapılması için adımlar atması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, yerel yönetimden de destek beklediklerini ifade etti.

Kapıdağ Offroad Kulübü, bölgenin doğal güzelliklerinin korunması ve geleceğe aktarılması için bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirerek, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.