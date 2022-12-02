Bucaspor 1928’in Asbaşkanı Erdal Gökhan, takımın mevcut durumunu değerlendirerek, “Taraftar çok mutlu, çok iyi gidiyor. Stadımız her hafta dolu, çok iyi reaksiyonlar alıyoruz” dedi.

Bucaspor 1928’in Asbaşkanı Erdal Gökhan, takımın mevcut durumunu değerlendirerek, “Taraftar çok mutlu, çok iyi gidiyor. Stadımız her hafta dolu, çok iyi reaksiyonlar alıyoruz” dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928’in Asbaşkanı Erdal Gökhan, sarı-lacivertlilerin hedeflerini, misyonlarını ve kulübün gidişatını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Kulübün içindeki havayı, hedeflerini ve görevlerini anlatan Gökhan, bu süreci anlattı. Bucaspor 1928’in Asbaşkanı Erdal Gökhan, “İki tane misyonumuz var; birisi Süper Lig’e çıkmak, ikincisi ise yetiştirici kulüp olmak” şeklinde konuştu.

“Enes ve Berke’ye üst liglerden teklif var”

Kulübün misyonlarından bahseden Gökhan, “Şu anda istediğimiz konumdayız. Bizim iki tane misyonumuz var; birisi Süper Lig, ikincisi yetiştirici kulüp olmak. Süper Lig hedefimizi transfer politikamızla gösterdik. Üst liglerden birçok oyuncu aldık, amacımız tamamen bir üst lige çıkmak. Daha sonra da Süper Lig’e çıkmak olacak. Bütçemizi de ona göre belirledik. Bunun yanında altyapıdan gelen çocuklarımızı da bu işe harmanlamaktı. Şu anda her ikisi de çok iyi gidiyor. Bizim Enes ve Berke gibi oyuncularımıza üst liglerden tekliflerin gelmesi bizi gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

“Teknik ekipten rapor bekliyoruz”

Teknik ekibin raporunu beklediklerini söyleyen Gökhan, “Önümüzdeki hafta teknik ekipten rapor bekliyoruz. Cüneyt Dumlupınar bu konuda çok iyi, İskenderunspor maçından sonra hocamız bize raporunu sunacak. Bize verilen bu rapor doğrultusunda hareket edeceğiz” diye aktardı.

“Taraftar çok mutlu”

Herkesin mutlu olduğunu söyleyen Gökhan, “Taraftar çok mutlu, çok iyi gidiyoruz. Stadımız her hafta dolu, stadyumdan ve sosyal medyadan çok iyi reaksiyonlar alıyoruz. Taraftar ve camia bu takımı en iyi yerlerde izlemeyi hak ediyor” diye aktardı.

“Bütçemizin yüzde 20-25’ini altyapıya ayırıyoruz”

Altyapıya önem verdiklerini vurgulayan Gökhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz şu anda bütçemizin yüzde 20-25’ini altyapıya ayırıyoruz. Bu bizim için çok ciddi bir rakam. Bucaspor Futbol Okullarında yaklaşık 5 bin genç var. Bizim önem vermemiz gerek yer burası. Elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Biz oradan futbolcu yetiştiremezsek ileride çok büyük zorluk çekeriz. Oyuncu fiyatları çok yüksek, her yıl en az 4-5 takviye altyapıdan olması gerekiyor.”