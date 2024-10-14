Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Erdal Erzincan konseri büyük ilgi gördü.

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dayanışma konserinde sahne alan ünlü halk ozanı Erdal Erzincan binlerce izleyiciyle buluştu.

Eğriçay Parkı’nda düzenlenen Erdal Erzincan konserine ev sahipliği yapan Başkan Tutdere, şehirdeki kültürel zenginlikleri canlandıracak iki önemli projeyi açıkladı. Konserde Erdal Erzincan, Adıyaman’da bağlama kampı düzenleyeceğini müjdelerken, Başkan Tutdere ise şehre yeni bir amfi tiyatro kazandıracaklarını duyurdu.

Konser sonrası hemşehrilerine seslenen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ı kültür ve sanatla anılan bir şehir haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Son haftada Dosso Dossi Holding ve valilik işbirliğiyle düzenlenen İtalyan Ressamlar Sergisi ve Kitap Günleri organizasyonlarını hatırlatan Başkan Tutdere, kültürel etkinliklerin Adıyaman’da giderek arttığını vurguladı.

Erdal Erzincan ve diğer konserlerdeki kalabalığın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Tutdere, bugüne kadar yapılan tüm konserlerin dayanışma konseri olduğunun altını çizdi.

Başkan Tutdere, "Bugün Adıyaman bir başka güzeldi. Bugüne kadar bu sahnede yer alan bütün sanatçılarımız, bir kuruş para almadan sadece ve sadece Adıyaman için geldiler, dayanışma için geldiler. Bugün de aynı duyguyla aramızda Erdal Erzincan var. Erdal Bey halkın sanatçısı, sizin sanatçınız. Ona teşekkür ediyorum, sağ olsun. Biz Adıyaman Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklerimize hız kesmeden, ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar, kültürün, müziğin, sanatın, edebiyatın ve medeniyetin topraklarıdır. Bu toprakların evlatları türkülerle teselli bulur, halaylarla omuz omuza geleceğe köprü kurar, umut kurar” diye konuştu.

Konserin sonunda, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sanatçı Erdal Erzincan’a çiçek takdim etti. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin simgesi olan saat kulesinin minyatürünü hediye ederek sanatçıya teşekkür etti.