Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Ercüment Daşdelen, için bugün öğle namazına müteakiben Işıklı Cami’inde cenaze namazı kılındı. Daşdelen’in cenazesi toprağa verilmek üzere Yeni Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına meslektaşları, siyasi parti ve stk temsilcileri, yakınları katıldı.