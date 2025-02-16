Hacılar HADAK Kulübü sporcuları; Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Erciyes Hacılar Kapı Kayak Merkezi’nde düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası’nda 8 madalya elde ederek, büyük başarılara imza attı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, HADAK sporcularını tebrik ederek, "Sporcularımız yine zirveyi kimseye bırakmadı" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen ve Erciyes Hacılar Kapı’da gerçekleştirilen ’Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda HADAK sporcularının 8 madalya kazandığını açıkladı. Başkan Özdoğan, "Sporcularımız zirveyi yine kimseye bırakmadı. Disiplinli çalışmaları ve azimleriyle büyük bir başarı elde ettiler. HADAK’ın her geçen yıl kendini geliştirmesi ve Türkiye çapında önemli dereceler alması bizleri gururlandırıyor" dedi. Toplam 60 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükler, U20, U18, U16 ve U14 kategorilerinde bireysel ve dikey yarışlar düzenlendi. HADAK sporcuları, üstün performanslarıyla dikkat çekerek şampiyonada adından söz ettirdi. Başkan Özdoğan, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim ederken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri dile getirdi;

"Bu organizasyonda HADAK kulübümüz, 8 madalya ile büyük bir başarı elde etti. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı ayrıca kutluyor, onların yetişmesinde emeği geçen kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Başkan Özdoğan; Hacılar’ın kış sporları ve dağcılık alanında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, gençlerin bu sporlara olan ilgisinin artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Kayseri’nin göz bebeği Erciyes Dağı’nın ev sahipliği yaptığı bu büyük organizasyon, sporcuların yeteneklerini sergilemesine imkan tanırken; Hacılar’ın doğa ve kış sporlarındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.