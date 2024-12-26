Kayseri’de yürüyüş yapmak için Erciyes Dağı’na çıkan ve düşerek ayağını kıran dağcı, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla birlikte Erciyes’te yürüyüş yapan L.B.; dengesini kaybederek düştü. L.B.’nin ayağı kırılırken arkadaşı durumu yetkililere bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine UMKE, 112, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 saatte ulaşılabilen L.B., ilk müdahalesi yapılmasının ardından bulunduğu yerden indirilerek ambulansa teslim edildi. Yaralı L.B., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.