Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin turist ağırladı.

En önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Mekrezi; sömestirde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 112 kilometrelik pist uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun pistine sahip Erciyes; yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Geçtiğimiz cuma günü okulların sömestir tatiline girmesiyle hafta sonu 250 bin kişiyi ağırlayan Erciyes’te yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın tadını çıkardı.