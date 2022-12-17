Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te 3 yıldır aralık ayının ortasında açılan kayak sezonu, bu sene yeterince kar yağmamasından dolayı açılmadı.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te 3 yıldır aralık ayının ortasında açılan kayak sezonu, bu sene yeterince kar yağmamasından dolayı açılmadı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı dağı beyaza bürürken, sezonun açılmasına yeterli olmadı. Geçtiğimiz 3 yılda Aralık ayında etkisini artıran kar yağışıyla beraber Erciyes’te sezon açılırken, hafta sonlarında ise yerli ve yabancı binlerce turist ağırlandı. 2019, 2020 ve 2021 kayak sezonunda Aralık ayının ilk haftalarında kayak sezonu açılırken, bu yıl yeterince kar yağmayan dağda sezon henüz açılmadı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Erciyes’te, kayak sezonu 2019 yılında 10 Aralık’ta, 2020 yılına 15 Aralık’ta, 2021 yılında ise 18 Aralık’ta açılmıştı. Sezon açılışıyla beraber ilk hafta sonlarında ise Erciyes’i binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.