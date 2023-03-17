Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak sezonu Mart ayında da devam ediyor. Sezon ile ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kar yağışının Mart ayında da devam ettiğini söyleyerek, “Sezonun Nisan sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Yaşanan depremin ardından yerli misafirlerdeki taleplerde azalma olduğunu fakat diğer ülkelerden kayakçıların gelmeye devam ettiğini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’te Mart ayı itibariyle gayet güzel bir şekilde kayak faaliyetlerimiz devam ediyor. Dağlar karını Mart’ta alır diye bir atasözümüz vardır, çok şükür Mart’ta da yine yağışlar devam ediyor bir taraftan da. Zaten bizim Aralık ayı itibariyle hem suni karlamayla hem de yağan tabii açmış olduğumuz pist kalitesinde çok şükür iyi bir noktaya geldik. Yine yağan karla bazı açılan yerler de tamir edildi ve kayak severler yine Erciyes’te dolu dolu ve heyecanlı bir kayak faaliyeti yürütüyorlar. Bilindiği gibi zaten Aralık ayından itibaren şehrimize gelmeye başlayan charter uçaklarla Polonya, Rusya, Çekya gibi ülkelerden de misafir ağırlamaya devam ediyoruz. Tabi ülkemizde yaşadığımız deprem hadisesinden sonra özellikle iç piyasada ciddi bir talep azalması oldu. İnsanların moralsizliğinden, motivasyonsuzluğundan, deprem bölgelerindeki insanların sıkıntılarından dolayı iç piyasada çok ciddi bir azalma yaşandı. Özellikle yabancı misafirlerimiz bir de Kapadokya’ya gelen özellikle Uzak Doğu, Latin Amerika gibi ülkelerden gelen misafirlerimiz artık muhakkak Erciyes’e uğruyorlar. En azından burada bir gün geçiriyorlar. Burada kızak, kayak yapıyorlar, kar topu oynuyorlar ve buradan Kapadokya’ya gidiyorlar. Dolayısıyla Kapadokya, Erciyes ve Kayseri entegrasyonunu da son yıllarda özellikle çok verimli bir şekilde sağlamış olduk” dedi.

Cıngı, sezonun Nisan sonuna kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini söyleyerek, “Burada önümüzdeki günlerde yağacak olan karla beraber sezonumuzu da inşallah yine Nisan sonuna kadar uzatacağımızı tahmin ediyoruz. Şu anda bütün pistlerimiz açık. Develikapı’dan Hacılarkapı’ya kadar olan bağlantı pistleri de dahil olmak üzere bütün pistlerimizde kayakçılarımız keyifle kayak faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla şu anda Erciyes’te sezon bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah Nisan sonuna kadar da Erciyes’te kayak severler keyifli anlar yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.