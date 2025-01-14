Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve 2 gün süren Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, 120 sporcunun katılımıyla nefes kesen mücadelelere sahne oldu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Kış sporları tutkunlarının ilgiyle takip ettiği organizasyon, Tekir Kapı bölgesinde yapıldı.

Beş kadın ve beş erkek takımdan oluşan toplam 120 sporcu, kar üzerinde kıyasıya mücadele ederek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Şampiyonaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak final maçlarını izledi. Başkan Büyükkılıç, sporculara başarılar dilerken, organizasyona katkılarından dolayı takdir topladı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen takımlar, kar üzerinde kıyasıya mücadele ederek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Nefes kesen mücadeleye sahne olan şampiyona, sadece ragbi tutkunları değil, kış sporları meraklıları için de ilgi odağı oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, şampiyonanın kapanış konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri destek için minnettarlığını dile getirdi.

2 gün süren Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası’nda erkeklerde Eskişehir Aqua Ragbi SK şampiyon olurken, Yahyalı Gençlerbirliği SK ikinci, Fatsa SK üçüncü geldi. Kadınlar da ise Selçuk Kartallar takımı şampiyon oldu. Eskişehir Aqua Ragbi SK ikinci, ⁠Yahyalı Gençlerbirliği SK ise üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen tören ile sporculara madalya ve kupaları Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Hüma Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Ömer Yıldırım, YDA Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Direktörü Mehmet Kestiroğlu tarafından verildi.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin’in Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman’a teşekkür plaketi de takdim ettiği organizasyon, hem sporcular hem de izleyiciler için heyecan dolu anlarla sona erdi.