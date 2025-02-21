Dünyanın birçok ülkesinden turistin geldiği Erciyes’te cuma namazında Türkçe’nin yanında İngilizce de hutbe verildi. Camiye gelen Müslüman turistlerde uygulamadan memnun olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda farklı bir uygulamaya imza atıldı. Özellikle Endonezya, Malezya ve İngiltere’den Müslüman kayakseverlerin ilgi gösterdiği dağda bulunan Kalender Camii’nde kılınan cuma namazında Aksaray İl Müftü Yardımcısı Mustafa Bahacan tarafından Türkçe’nin yanı sıra İngilizce de hutbe verildi. Namaza gelen Müslüman turistlerde yapılan bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman; "Erciyes artık uluslararası bir kayak merkezi. Birçok ülkeden farklı dinlere mensup insanlar ağırlıyoruz. Özellikle Endonezya, Malezya ve İngiltere’den Müslüman kayakseverler buradalar. Camimizde de farklı ülkelerden Müslüman gruplar vardı. Huşu içerisinde namazımızı eda ettik. Durum böyle olunca hocamız Türkçe’nin yanında İngilizce de hutbe verdi. Kendisine çok teşekkür ederim. Misafirlerimizin de çok hoşuna gitti" ifadelerini kullandı.