Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. tarafından 12-13 Ekim tarihleri arasında Erciyes’te düzenlenecek olan ‘En Havalı Voleybol Turnuvası’ için kayıtlar başladı.

Türkiye’nin en gelişmiş, dünyanın ise sayılı kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sadece kış sporları ile değil, ev sahipliği yaptığı sporun çeşitli dallarındaki organizasyonlarla sporcuları ve sporseverleri kentin zirvesinde buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. iş birliğinde ACES 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri ünvanına yakışır spor organizasyonlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. tarafından 12-13 Ekim tarihleri arasında Erciyes’te düzenlenecek olan “En Havalı Voleybol Turnuvası” için kayıtlar başladı. Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da düzenlenecek turnuva ‘takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol’ sloganı ile voleybol tutkunlarını, Erciyes’in muhteşem doğasında spor ve eğlence dolu bir etkinliğe davet ediyor. Erciyes’teki En Havalı Voleybol Turnuvası hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen sporseverler 0549 696 00 38 numaralı telefon üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.