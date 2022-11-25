Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor. Gece boyunca devam eden yağış ile dağ beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı ise 20 santime kadar ulaştı.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor. Gece boyunca devam eden yağış ile dağ beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı ise 20 santime kadar ulaştı.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oluyor. Dün gece saatlerinde başlayan ve dağ genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 20 santime kadar ulaştığı Erciyes’te kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de yolların açık kalması için sürekli çalışıyor.