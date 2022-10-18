Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı, yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı, yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Ülkenin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı’na sağanak yağmurun ardından gece saatlerinde yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. Kar yağışı, 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı’nda 3 bin metreye kadar etkili olurken kar kalınlığı ise 10 santime kadar ulaştı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Erciyes Dağı’nda hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.