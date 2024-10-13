Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği’nin faaliyet programında yer alan Cumhuriyet Tırmanışı, 28-29 Ekim de Erciyes’te gerçekleştirilecek.

Erciyes’te 28-29 Ekim tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Dağcılık Kayseri İlTemsilciliği tarafından düzenlenecek olanCumhuriyet Tırmanışı için kayıtlar başladı. Tırmanış 28 Ekim’de katılımcıların Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü önünde toplanması ile başlayacak. Dağcılar buradan Erciyes Tekir Yaylası’na hareket edecek. Saat 14.00’da Çobanini Kamp alanına geçecek olan dağcılar, 17.00’da teknik toplantı yapacak.

Dağcılar; 29 Ekim günü saat 03.00’da zirveye hareket edecek. Aynı gün saat 08.00’da zirvede olmayı planlayan katılımcılar, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuduktan sonra kamp alanına dönecek.