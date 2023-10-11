Türkiye Dağcılık Federasyonu, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Erciyes’e zirve tırmanışı gerçekleştirecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamada tırmanışlar çerçevesinde 29 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek olan Erciyes Zirve Tırmanışı 28-29 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tırmanış Sütdonduran ve Tekir rotlarından iki grup halinde yapılacak olup tüm ekiplerin zirvede buluşması planlanıyor. Tırmanışa Başvurular DYS üzerinden yapılacak. Kulüp yöneticileri DYS üzerinden kayıt yaptıktan sonra federasyon tarafından yapılacak gerekli kontroller sonrası sporcular onaylanacak. Bu onay geçici onay olup, katılımcı listesi ilan edilmesi ile kesinleşmiş olacak. Başvurularda Tekir veya Süt Donduran rotları için başvuru yapılırken, her iki rotaya da aynı kişi başvuru yapamayacak. Tırmanış için son başvuru tarihinin ise 19 Ekim olduğu belirtildi. Süt donduran tırmanışı için kontenjan 30 olurken, tekir rotası için 70 kontenjan kabul edilecek.

Yapılan uyarıda, etkinliğe katılacak sporcuların yanlarında 2023 yılı vizeli lisanslarını getirmelerinin gerektiği vurgulandı. Uyarıda vizeli lisanslarını ibraz etmeyen sporcuların kampa kesinlikle alınmayacağının altı çizildi.