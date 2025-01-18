Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, İngiltere ve İspanya’da faaliyet gösteren acente yetkililerine tanıtıldı.

Uluslararası bir turizm merkezi olarak Erciyes, sadece kış sporları ile kalmayıp yazın da çok çeşitli dağ ve tabiat turizmi ile beraber futbol, basketbol, yüzme, atletizm, bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede bir spor merkezi olarak ön plana çıkıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 1.850 metre rakımda hayata geçirdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 8 adet futbol sahası, profesyonel olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness tesisleri ile tüm spor branşlardaki profesyonel sporcuları ağırlıyor. Dört mevsim işlevsel bir turizm noktası haline gelen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, uluslararası spor dünyasından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu çerçevede İngiltere ve İspanya’da faaliyet gösteren acente yetkilileri, Erciyes’teki kamp merkezini ziyaret ederek tesisin sunduğu imkânlar hakkında detaylı bilgi aldı. Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sorumlusu Gülşah Bıkmaz ile birlikte spor turizminin önde gelen profesyonellerine Erciyes ile ilgili geniş bilgiler vererek, kamp merkezindeki tesisleri yerinde gezdirdi.

Avrupa’dan gelen yetkililer, Erciyes Yüksek İrtifa Tesisleri’ni gezdi

Tesisleri yerinde inceleyen acente yetkilileri, tesislerin sunduğu üst düzey sporcu odaklı hizmetleri ve doğa ile iç içe bir ortamda yapılan antrenmanların avantajlarını çok beğendiklerini belirterek, yaz döneminde operasyonlarına başladılar. Konu hakkında bir açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sporculara mükemmel bir antrenman ortamı sunuyor. Yüksek irtifada antrenman yapmanın fiziksel avantajları, özellikle profesyonel sporcular için çok değerli. İngiltere ve İspanya’dan gelen acentelerle yaptığımız istişareler gayet verimli geçti. Kendileri operasyonlarına şimdiden başladılar. Bizler bu yönde tanıtımlarımıza devam edeceğiz. Bu sezon yüksek irtifa kampı için daha çok yabancı takımı burada misafir edeceğiz" dedi. İspanya’da faaliyet gösteren acente yetkilisi “Dostlarımızın aracılığıyla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne geldik. Muhteşem bir tesis ortaya çıkarmışlar. Daha önce gelmememiz bizim ayıbımız oldu açıkçası. İnşallah burada güzel işler yapacağız. Burada sadece futbol anlamında değil diğer sportif branşlara da yöneleceğiz. Kullanılması ve keşfedilmesi gereken çok güzel bir tesis var ortada. Umarız güzel işler başaracağız” dedi.

İngiltere’de faaliyet gösteren acente yetkilisi de "Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, gerçekten harika bir tesis. Yüksek irtifa avantajlarından tam anlamıyla faydalanabileceğiniz bir ortam sunuyor. Futbol sahalarından, olimpik yüzme havuzundan, fitness salonlarına kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bu tesis, profesyonel sporcuların her ihtiyacına cevap verebilecek kapasiteye sahip” ifadelerini kullandı.