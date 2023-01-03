Türkiye’nin önemli kayak merkezinden Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin tercih noktası oldu. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Erciyes’te dünyanın dört bir yanından gelen, şehir merkezindeki ve Erciyes’teki otellerde kalan misafirlerimiz keyifli anlar yaşadı" dedi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezinden Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin tercih noktası oldu. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Erciyes’te dünyanın dört bir yanından gelen, şehir merkezindeki ve Erciyes’teki otellerde kalan misafirlerimiz keyifli anlar yaşadı" dedi.

Yerli ve yabancı turistler, yeni yılı karşılamak için Erciyes Kayak Merkezi’ne akın etti. Gece kayağı ile pistlerde keyifli vakit geçiren turistler, daha sonra otellerin düzenlediği yılbaşı organizasyonlarıyla da 2023’ü karşıladı. Otellerin yılbaşında yüzde 100 doluluk oranına yaklaştığını söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; dolu dolu bir yılbaşı geçirdiklerini söyledi. Cıngı; "Yılbaşları aslında geleneksel olarak, dağlarında en yoğun olduğu zaman dilimleridir. Bu işin kalbi olan Alp ülkelerinde de insanlar yılbaşını dağlarda kutlamayı tercih ederler. Ondan sonrada zaten sezon hız kazanır. Biz bildiğiniz gibi Aralık ayının 20’sinden itibaren kayak pistlerimizi açtık. Açıldığı ilk günden itibaren de yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Halkımızın Erciyes’e yoğun bir teveccühü var. ‘Kış gelse de kayak yapsak’ dercesine pistlerimizi doldurdular. Tabi yılbaşına doğru hem yerli hem de yurt içindeki charterların inmesiyle, otellerimizdeki doluluk oranları çok yükseldi. Yılbaşındaki doluluk oranlarına baktığımız zaman hemen hemen bütün dağ otellerimizde yüzde 100’ü yakaladık. Yılbaşından itibaren de kış sezonunun en yoğun dönemleri başladı diyebiliriz. Ocak ayı yoğun bir şekilde geçtikten sonra zaten sömestr tatili bu işin tüm dünyada en yoğun yaşandığı 2 hafta olarak görünüyor. Akabinde Şubat, Mart döneminde de artık bütün pistler açılıp, pist ve kar kalitesi arttığı içinde ayrı bir yoğunluk oluyor. O dönemde hem havalar biraz daha sakinleşiyor. Tipi ve rüzgar ihtimali daha da azalıyor. Mart sonuna kadar çok yoğun bir dönem geçiriyoruz. Nisan’dan itibaren de Erciyes’te baharın gelmesiyle birlikte yavaş yavaş düşüşler oluyor. Genel itibariyle de Nisan sonu Mayıs başı gibi pistlerimiz hizmet vermeye devam ediyor. Yılbaşında gece kayağı yapıldı Erciyes’te dünyanın dört bir yanından gelen, şehir merkezindeki ve Erciyes’teki otellerde kalan misafirlerimiz keyifli anlar yaşadılar. Meşaleli inişler yapıldı. Variller yandı. Orada şarkılar söylendi. Bunun yanın sıra bütün otellerde de ayrı özel bir yılbaşı programı oldu. Misafirlerimiz belirli bir saatten sonra otellerine gidip, programlara iştirak ettiler. Erciyes’te çok şükür dolu dolu bir yılbaşı idrak edildi" ifadelerini kullandı.