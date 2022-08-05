İlk müdahalesi yapılan dağcı, güvenli bölgeye tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağına zafer tırmanışı yapan A.E.B., iniş esnasında Şeytan Vadisi bölgesinde düşerek sağ dizinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri, şahsa ulaştı.

Kayseri’de, Erciyes Dağı’na tırmanış gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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