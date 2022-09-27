Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren bir firma, kafein kullanarak ürettiği cilt serumu ile vücuttaki kırışıklıkları gidermeyi hedefliyor.

Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren bir firma, kafein kullanarak ürettiği cilt serumu ile vücuttaki kırışıklıkları gidermeyi hedefliyor.

250 bin metrekarelik alana sahip olan ve 2007 yılında ilk Ar-Ge firması kabul edilen Erciyes Teknopark’taki 270 firma, Ar-Ge çalışmaları ile adından söz ettiriyor. Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren firmalarından biri de, kafein kullanarak ürettikleri cilt serumları ile göz çevresindeki kırışıklıkları gideriyor. 5 akademisyenin kurduğu firmada üretilen ürünler, Kayseri’den dünyaya pazarlanacak.

"Ürün oldukça steril ve nezih bir ortamda üretiliyor”

Firma yetkilisi Serkan Dayan, “Bizim ürünümüzün arkasında bir akademik kimlik var. Erciyes Üniversitesi Teknopark’ta hem geliştirildi hem de üretimi burada gerçekleştiriliyor. Oldukça steril ve nezih bir ortamda bu işlemler yapılıyor. Piyasada hem bazı cilt bakım merkezlerinde hem de online satış ortamlarında Sağlık Bakanlığına kaydı olmayan, piyasaya yeni çıkmış, kısa süreli çıkmış, ’bir bakalım nasıl oluyor’ gibi merdiven altı diyebileceğimiz ürünlere piyasada denk gelebiliyoruz. Bununla ilgili olarak, her paketin üzerinde kozmetik mevzuatı gereği bir barkod ve bilgilendirme sistemleri vardır. O barkod numarasını Sağlık Bakanlığının ürün takip sayfasında bulunan vatandaş kısmından barkod numarasını girerek ürünün kaydı var mı yok mu görebilirsiniz. Bu oldukça önemli bir bilinç. Biz biliyoruz ki özellikle bizim kullanıcılarımız belli bir süre sonra gerçekten de bunları araştırıyor. Çünkü biz bunların bilinçlendirmesini sosyal mecralardan kendimiz de yapıyoruz. Bizimle temas kuran bayilikler veya satış noktalarımıza bunları özellikle vurguluyoruz. Kataloglarımız veya broşürlerimizde bunları söylemeye özen gösteriyoruz. Bu bilincin yayılması için üzerindeki barkod numarasını ürün takip sistemine girdiğimizde rahatlıkla o ürünün kaydının olup, olmadığını insanlar bulabilir. Bu bile nihai olarak tüketilen ürünün kalitesini artıracak bir etki oluşturur” diye konuştu.