Erciyes Dağı, bin 850 rakımda hizmete geçen yüksek irtifa kamp merkezi ile kayak sporlarının yanı sıra her branşa hizmet veren bir tesis haline geldi.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, kış aylarının yanı sıra yapılan yatırımlar ile yaz aylarında da vazgeçilmez adres oldu. Ulusal ve uluslararası birçok spor faaliyetleri ile yaz aylarını Erciyes’te geçiren yüzlerce sporcu, ’doğal doping’ olarak nitelendirilen temiz havada hem çalışmalarını sürdürüyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

"Erciyes tüm spor dallarının yer aldığı birçok uluslararası organizasyona ev sahibi yapan bir yer olacak"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Bu hikayenin başlangıcında bu var. Mehmet Özhaseki bakanımızın liderliğinde başlayan ve diğer başkanlarımızın liderliğinde devam eden bu işte burası Türkiye’nin ilk planlı turizm merkezi oldu. Sadece kış değil, yaz faaliyetleri de var. Bütün bu yaz faaliyetleri ön görülüyordu. Bunları adım adım hayata geçiriyoruz. Büyük bir yatırım var. Şuana kadar belediyemiz 250 milyon Euro’nun üzerinde buraya yatırım yaptı. Bu işler çok kolay olmuyor. Pandemi yaşadık, Rusya ile olan krizi yaşadık, burnumuzun dibinde savaşlar devam ediyor. Durum böyle olunca yatırımlar daha ağır ilerledi. Artık çok yakında neredeyse tüm spor dallarının yer aldığı hem kış hem de yaz aylarında birçok uluslararası organizasyona ev sahibi yapan bir yer olacak" ifadelerini kullandı.