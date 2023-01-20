17 pistin açık olduğu Erciyes Kayak Merkezi’ndeki otellerde sömestir öncesinde odalar doldu. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Genel olarak dünyada kurak bir mevsim geçiriyoruz ama Erciyes’te suni karlama altyapımızın kuvveti ve kalitesi sebebiyle 17 pistimiz açık” dedi.

17 pistin açık olduğu Erciyes Kayak Merkezi’ndeki otellerde sömestir öncesinde odalar doldu. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Genel olarak dünyada kurak bir mevsim geçiriyoruz ama Erciyes’te suni karlama altyapımızın kuvveti ve kalitesi sebebiyle 17 pistimiz açık” dedi.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan ve suni karlama ile beraber 17 pistin açık olduğu Erciyes Kayak Merkezi, kayakseverlerin uğrak noktası oldu. Sömestir tatiliyle beraber Erciyes’e olan ilgi artarken, dağdaki otellerde de rezervasyonlar doldu. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Hem Türkiye’de hem de dünyada okul tatilleri kış turizminin en yoğun zamanlarıdır. Her yıl Erciyes’te de dolu dolu bir kış geçiriyoruz. Sömestir tatilinde özellikle şehir dışından çok yoğun misafirimiz oluyor. Bu kışta yine aynı heyecanı ve enerjiyi yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Otellerimiz aylar öncesinde rezervasyonlarını başlatmıştı. Bütün otellerimiz dolu duruma geldi. Şehirdeki otellerimizde çok yoğun şekilde doluluk oranlarına ulaştılar. Genel olarak dünyada kurak bir mevsim geçiriyoruz ama Erciyes’te suni karlama altyapımızın kuvveti ve kalitesi sebebiyle 17 pistimiz açık. Gelen misafirlerimize çok keyifli ve kar ve dağ ortamı sunuyoruz. Hatta federasyon yarışlarımızda şuanda Erciyes’te yapılıyor. Misafirlerimiz Erciyes’te dolu dolu, keyifli ve heyecanlı bir sömestir geçirsinler diye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Turist sayısındaki hedeflere ulaştıklarını belirten Cıngı, “Her ne kadar psikolojik olarak havaların sıcak gitmesi bazı kesimlerde kar tatili ve kayak psikolojisini oluşturmasa da çok şükür otellerimizdeki doluluk oranları da fena gitmiyor. Erciyes’teki pistlerde hafta içi olmasına rağmen dolu dolu kayak faaliyetlerine sahne oluyor. İnşallah yine kar yağışı yoğunlaştıktan sonra çok daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayacağımıza eminiz. Şuan ki gidişatımızda geçtiğimiz yıllardan daha fazla bu sene Erciyes’te misafir ağırlayacağımızın işareti olacak” şeklinde konuştu.