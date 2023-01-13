Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Hakka Hizmet Vakfı Başkanıİrfan Başyazıcı, “Kayseri’de gördüğümüz teveccüh bizleri mutlu ediyor” dedi.

Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Hakka Hizmet Vakfı Başkanıİrfan Başyazıcı, “Kayseri’de gördüğümüz teveccüh bizleri mutlu ediyor” dedi.

Erciyes Koleji, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı. Programa, Hakka Hizmet Vakfı Başkanı ve Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Başyazıcı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, gazeteciler ve okul yönetimi katıldı. Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Başyazıcı, “Hakka Hizmet Vakfımızın eğitime verdiği önem çerçevesinde Erciyes Eğitim Kurumları’nda modern eğitimi, eğitimdeki uygulamalı atölye eğitimlerini, sportif faaliyetlerimizi en başarılı bir şekilde yürütmeye gayret sarf etmekteyiz. Bundan dolayı da Kayseri’de ki gördüğümüz teveccüh bizleri daha da mutlu ediyor. Kontenjanlarımız kayıtlar açıldığı günden itibaren hemen doluyor. Bizde bunların gereğini değerli yönetici arkadaşlarımızla yapmaya gayret ediyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Uzun zamandır kısmet olup, bir araya gelemedik” ifadelerini kullandı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, gazetecileri ağırlayan yönetime teşekkür etti.

Erciyes Eğitim Kurumları Lise Müdürü Erol Dede de, programın sonunda basın mensuplarına okulu gezdirerek, kampüs hakkında bilgiler verdi.