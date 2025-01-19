Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından Spor A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Erciyes Kayak Okulu, sömestir dönemi kayak ve snowboard eğitimlerine başladı.

Erciyes Kayak Okulu; sömestir dönemi kayak ve snowboard eğitimlerine başlarken, eğitimlere ise ilgi yoğun oldu. Yetişkin kursunun yanı sıra sömestir tatiline girecek öğrenciler için de özel bir paket hazırlayan Spor A.Ş., Erciyes Kayak Merkezi’nde çocuklara unutulmaz bir yarıyıl tatili yaşatmak için düzenlediği eğitimleri başlattı. 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçilen Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin yanı sıra kentte kayak sporunun gelişimini hedefleyen Kayak Okulu ile kayak ve snowboard kursları düzenlemeye devam ederken, sömestir tatilinde de öğrenciler unutulmadı. Spor A.Ş., yarıyıl tatiline özel kurslarına start vererek öğrencilerin tatili dolu dolu geçirmesine imkân tanıyor. Kayak Okulu’nda kayak ve snowboard kurslarında öğrenciler için unutamayacakları bir deneyim sunan Büyükşehir’in ilgi gören kurslarında öğrenciler, kayak yapmanın püf noktalarını öğrenmeye başladı. Sömestir Dönemi Paketleri ile öğrencilere, Erciyes Kayak Merkezi’nde nitelikli ve keyifli bir yarıyıl tatili sunmak için gayret eden Spor A.Ş. Kayak Okulu’nun 1.250 TL katılım ücretli kursu, iki hafta boyunca farklı seanslar şekilde planlandı. Sömestir Dönemi Paketleri, kurs ücretine; servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baston, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dâhil olarak kayak severlere sunuldu.

Kayak Okulu Sömestir Dönemi Paketleri için servis güzergâhları ise İpeksaray hattı: İpek Saray önü - Emirgan parkı önü - Cumhuriyet meydanı kale önü otobüs durağı - Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısı, Talas hattı: Anayurt meydan - Emniyet Sitesi önü - Kaymakamlık otobüs durağı - Köşk Sosyal Yaşam Merkezi önü olarak belirlenirken, yetişkin kursları için servis hareket noktası Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısı olarak belirlendi.