Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’ndeki pistlerde yerli ve milli board kullanılacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm alanında amiral gemisi olan ve kış sezonunda yerli, yabancı turistlerin akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi’ne yönelik turizm ve tanıtım atağına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Erciyes Kış Sporları Projesi çerçevesinde yerli ve milli board üreten Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Çağatay ile ekibini makamında ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Kış Sporları Projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Yerli ve milli boardımız üretildi. Bu kış Erciyes pistlerinde yerli ve milli board kullanılacak” dedi. Milli board yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Milli boardımızın yapımında emeği geçen Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Çağatay Yılmaz ile ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, misafirleriyle günün anısına yerli ve milli board ile hatıra fotoğrafı çektirdi.