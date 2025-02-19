Erciyes Kayak Merkezi’nin İngiltere’den gelen özel misafirleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in dünya çapındaki tanıtımı ve kış turizmine katkıları hakkında misafirlerine bilgi verirken, misafirler de kendilerini rahat hissetmeleri açısından burayı muhteşem bulduklarını ifade ettiler.

Kayseri’nin gözde kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi, büyük bir uluslararası ilgiyle parlamaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Erciyes Master Planı sayesinde, Türkiye’nin en dikkat çekici kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, artık dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor. İngiltere’deki önemli turizm fuarlarında gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini toplayarak, Birleşik Krallık’tan gelen kayak severlere ev sahipliği yaptı.

Özellikle Müslüman kayakçılar için büyük bir öneme sahip olan Erciyes, İngiltere Birleşik Krallık’tan gelen misafirlere ilave olarak yine Muslim Ski Club adı altında Müslüman Kayakçılar Kulübü üyelerini de ağırladı. Birleşik Krallık’taki kulübün yöneticileri de misafirleriyle birlikte Erciyes’e gelerek, ilk kez burayı görüp, deneyimlediler. Bu kapsamda, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Müslüman Kayak Kulübü Kurucusu Ali Burhan, Yazar, Fotoğrafçı, Kayak Eğitmeni Mike Richards, Müslüman Kayak Kulübü Üyesi Sana Luqmani ve Ski Turkish Acentası Ortağı Erdem Kurt ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, misafirlerini sıcak bir şekilde karşıladı ve Kayseri’nin kış turizmi ile ilgili hedeflerini paylaştı. Bu ziyaretin, Erciyes’in gelecekte İngiltere’den daha fazla misafir getireceğini ve global alandaki prestijini artıracağını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hem sosyal hem kültürel hem de sportif açıdan öz güven içerisinde olmamız gerektiğini, hepimizin bunu vurgulaması ve bu yönde adımlar atması gerektiğini unutmamalıyız" dedi.

Müslüman Kayakçılar Kulübü üyeleri de gerek helal yemek gerekse Müslüman ülkede kendilerini rahat hissetmeleri açısından burayı muhteşem bulduklarını ifade ettiler.

Erciyes, her geçen yıl daha fazla uluslararası misafire ev sahipliği yaparak Türkiye’nin kış turizminde uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerliyor.