Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nin hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladığını duyurdu.

Son 20 yılın en erken sezonunu açan, dünya standartlarında tesislere sahip, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ICAR’a üye Türkiye’deki ilk kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi, iki günde on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, cumartesi günü 2024-2025 kayak sezonunu açan Erciyes Kayak Merkezi’nin daha ilk iki günden yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Erciyes’te son 20 yılın en erken sezonunu açtıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

“112 kilometre uzunluğunda 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yeni sezon tüm kayak severlere heyecan verici bir tatil imkânı sunuyor. Erciyes, kayakçılar ve doğa severler için her zamankinden daha çekici bir destinasyon oluyor.”

Büyükkılıç, geçtiğimiz sezon 2 milyon 500 bin misafiri ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdıklarını hatırlatarak, bu yıl da Erciyes’in cazibe merkezi olacağını kaydetti. Büyükkılıç, “Erciyes’imiz, sezon açılır açılmaz, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Mükemmel pistler, modern tesisler ve eşsiz bir kayak deneyimi için sizleri Erciyes Kayak Merkezi’ne bekliyoruz” dedi. Öte yandan Büyükkılıç, Erciyes’te misafirlerin pistlerden ayrıldıktan sonra ekiplerin faaliyetlerinin durmadığını, 154 suni kar makinesi ile saatte 3 bin 880 metreküp kar ürettiklerini belirterek, “Misafirlerimiz pistlerden ayrılır ayrılmaz, durmuyoruz, sabaha kadar kar üretmeye devam ediyoruz. Kayak keyfiniz için her gün çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.