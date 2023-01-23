Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk hafta sonunda 100 bin misafir ağırladı.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk hafta sonunda 100 bin misafir ağırladı.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye’deki birçok önemli merkezlerde sezon hala açılmazken, haftalar önce yeni sezonu açan Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Sömestr tatilinin de başlamasıyla birlikte hafta sonu güzel havayı fırsat bilen 100 bin turist, Erciyes’in farklı zorluklardaki pistlerinde keyifli vakit geçirme imkanı buldu.