Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü, ligin ikinci yarısı öncesi antrenör Göksel Zehir ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü, ligin ikinci yarısı öncesi antrenör Göksel Zehir ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lider Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü antrenör Göksel Zehir ile anlaşmaya vardı. Ligin ilk yarısının ardından antrenör Yusuf Yanar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran sarı kırmızılılar son olarak Talasgücü Belediyespor’da görev yapan Göksel Zehir ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmanın ardından göreve başlayan Göksel Zehir’in yardımcılıklarını ise Atakan Asker ve Fethi Tekin yapacak.

Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, antrenör Göksel Zehir ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza ve kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” denildi.