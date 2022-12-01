Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü ligin ilk yarısını 27 puanla lider olarak kapattı.

Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü ligin ilk yarısını 27 puanla lider olarak kapattı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK ligin ilk yarısında oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. İlk 10 haftada başarılı bir performans ortaya koyan sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısı hazırlıklarına ilerleyen günlerde başlayacak. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Erciyes Esen Makine FK hedefine ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ligin ikinci yarısında kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Erciyes Esen Makine FK antrenörü Yusuf Yanar; “Sezonun ilk devresini takımımız Erciyes Esen Makina FK lider olarak tamamlamıştır. Bu başarıda transferleri ile takımımızı şekillendiren başkanımız Serdar Gökhan Esen’e, yönetimimize, yardımcı hocalarıma, malzemecimize, masörlerimize ve oyuncularımın hepsine emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Ligin ikinci yarısında eksiklerimizi tamamlayarak hedefe kaldığımız yerden yürümeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.