Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastanelerinde kemik iliği nakli ve organ birimlerine hizmet veren, Türkiye’de kamu hastaneleri arasında EFI tarafından akredite edilmiş üç laboratuvardan birisi olan, Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarı EFİ (European Federation of Immunogenetic) dış denetimini başarıyla tamamladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastanelerinde kemik iliği nakli ve organ birimlerine hizmet veren, Türkiye’de kamu hastaneleri arasında EFI tarafından akredite edilmiş üç laboratuvardan birisi olan, Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarı EFİ (European Federation of Immunogenetic) dış denetimini başarıyla tamamladı.

Erciyes Üniversitesi, Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu, İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker, EFI denetiminden geçen doku tipleme laboratuvarı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hastanemiz kemik iliği nakil ve organ nakli birimlerine hizmet veren Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarımız EFİ (European Federation of Immunogenetic) dış denetimini 3 Kasım 2022 tarihinde başarıyla tamamlamıştır. Kemik iliği nakil merkezlerinin uluslararası JACIE akreditasyonu yapabilmesi için EFI akreditasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupa İmmünogenetik Federasyonu (EFI), tarafından belirlenen kalite gereksinimlerini karşılayan laboratuvarlara EFI sertifikası verilmektedir. Laboratuvarımız EFI akreditasyonu için HLA doku tipleme alanında 10 yıl deneyimini tamamlamış ve akredite olmuştu. EFI organ ve hematopoietik kök hücre nakli gereken durumlarda, aile içinden ve dışından donorlar ile hasta arasında doku (HLA) uyumu çalışmalarında test hizmetlerini sağlayan laboratuvarlara uluslararası standartlar çerçevesinde akreditasyon belgesi verilmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Köker, “Bu akreditasyon sağlık turizminde ve yurt dışı sigorta kuruluşları ile anlaşma yapmamızda çok önemli. Erciyes Doku tipleme laboratuvarımız geçen yıl literatüre yeni HLA alleli kazandırmıştı. Şimdiye kadar ülkemizden tanımlanan 2 HLA allelinden birisi laboratuvarımız tarafından bulundu. Laboratuvarımız alanında son teknoloji, yöntem ve uygulamalarla hizmet vermektedir” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker, “Hastanemiz laboratuvarı, ülkemizdeki EFI ile akredite olan 8 laboratuvardan birisidir. Aynı zamanda Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarımız kamu hastaneleri arasında EFI tarafından akredite olan üç laboratuvardan birisidir. Bu laboratuvarlar, Erciyes Üniversitesi, İstanbul ve Ankara Üniversitesinde bulunmaktadır” şeklinde konuştu.