Erciyes Dağı bölgesinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan dükkanlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak olan ihaleyle kiraya verilecek.

Erciyes Dağı Hisarcık Kapı ve Tekir Yaylası’nda bulunan dükkanlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından açık teklif usulü ihaleyle kiraya verilecek. İhale 20 Haziran Salı günü saat 14.00’te belediye encümen salonunda yapılacak. Son müracaat tarihi 20 Haziran Salı günü ihale saatinden önce olarak açıklandı. Hisarcık Kapı’daki dükkan 3 yıl, Tekir Yaylası’ndaki dükkan 10 yıl süre ile kiraya verilecek.