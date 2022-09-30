Erciyes Cup Turnuvası’nın ikinci gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bursa Uludağ Basketbol 6 sayı farkla 67-61 kazandı. Melikgazi Kayseri Basketbol oynadığı iki maçı da kaybederken yarın son maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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