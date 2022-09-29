Vali Çiçek emniyeti tebrik etti: "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız"

Vali Çiçek emniyeti tebrik etti: "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız"

Erciyes Cup Turnuvası’nın ilk gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 92-63’luk sonuçla kazandı. Melikgazi Kayseri Basketbol bugün ikinci maçında yarın Erciyes Cup’ın son maçında Bursa Uludağ Basketbol ile karşılaşacak.

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