Dünya yarış literatüründe adından bahsettiren ve ülkemizin sembolü haline gelen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu bu yıl 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. International Skyrunning Federation (ISF)’ye Türkiye’den kayıt olan ilk maraton olarak ilk kez koşulacak.

Dünya standartlarında bir kayak merkezi haline gelen Erciyes, yaz mevsiminde de bisiklet, maraton, voleybol, futbol, yüksek irtifa antrenman kampı, gibi dağ ve tabiat sporları için geniş imkânlar sunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, dünyanın farklı ülkelerinden ve ülkemizden atletleri ağırlayacak. Tüm Dünyadan koşu camiasının gözlerini Erciyes’e çeviren dağ koşusu 7-8 Temmuz 2023 tarihlerinde koşulacak. Atletler Erciyes Dağı’nın görkemli atmosferinde eşsiz bir koşu deneyimi yaşayacak. Merkezi İsviçre’de bulunan ve uluslararası dağ koşularının yönetici kurumları olan Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA), Uluslararası Gökyüzü Koşuları Federasyonu (ISF) takviminde de yer alan ve UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) gibi global otoriteler tarafından tanınan Erciyes Dağ Maratonu ülkemizin en önemli koşu müsabakalarından birisi olarak ön plana çıkıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de önemli atletlerin katılacağı yarışlar 2 gün boyunca 64K, 45K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere 5 farklı etapta düzenlenecek. Erciyes, VK dağ koşusu ile bir ilke daha imza atacak. Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, International Skyrunning Federation (ISF)’ye Türkiye’den kayıt olan ilk maraton olarak ilk kez koşulacak. Çok özel bir kategori olan Vertical Kilometer (VK) yarışı Avrupa’nın en yüksekte biten dikey koşusu olma özelliğini taşıyor. 1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı’da 2.400 metre’den başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3.400 metre irtifada finişe ulaşacak. 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı’nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanacak. 45K etabında tarihe yolculuğa çıkacak olan koşucular Bizans’ın mistik kentlerinden olan ve Erciyes’in eteğinde bulunan Gereme antik kentinden start alarak tarih ve doğa içinde koşacak. 25K Trail Run ise 25 kilometrelik parkurdan oluşuyor ve Hacılar Sarı Göl’e uzanıyor.12K’da ise yarışmacılar Hacılar Kapı ve Tekir Kapı arasında koşarak 12 kilometre boyunca ter dökecek.

Bu yarışlarda atletler uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes’te kıyasıya mücadele edecek. Erciyes’teki muhteşem maratona Kayseri’den ve tüm Türkiye’den amatör, profesyonel ve kendini test etmek isteyen sporcular katılacak.