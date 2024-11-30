Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Erciyes A.Ş., 2025 yılı teleferik bilet fiyatlarına zam yaparken, 1 çıkış bileti 60 TL’den 90 TL’ye yükseltildi.

Kayseri’nin incisi, Türkiye’nin gözbebeği kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes’te 2024-2025 sezonu açıldı. 2024-2025 sezonunda geçerli olacak teleferik bilet fiyatları da belirlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından belirlenen bilet fiyatları kamuoyu ile paylaşıldı.

Erciyes A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre; geçen sezonki fiyatlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Buna göre; 1 yetişkin teleferik bileti 60 TL’den 90 TL’ye yükseltilirken 7 çıkış 300 TL iken 450 TL oldu. 0-12 yaş arası çocuk için 1 teleferik bileti 45 TL’den 70 TL’ye yükseltilirken, 7 binişlik bilet 250 TL iken 370 TL olarak belirlendi.