Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla turizmin amiral gemisi olan Erciyes, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerin katıldığı Antalya Turizm Fuarı’nda tanıtıldı.

Yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılarak Erciyes’i tüm dünyaya tanıtmaya gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Antalya Turizm Fuarı’na katıldı. 24 ülkeden turizm sektörü temsilcilerinin yer aldığı fuarda, Türkiye’nin en gelişmiş kış sporları merkezi Erciyes A.Ş. de yerini aldı. Ulusal ve uluslararası büyük spor organizasyonlarına yaptığı ev sahipliğiyle adından söz ettiren Erciyes, fuarda özel konumu ve doğal imkânlarıyla sadece kayak ve kar sporlarının yapıldığı bir kayak merkezi olmaktan öte, tüm dağ ve tabiat sporları ile yüksek irtifa kamplarının dört mevsim yapılabildiği bir merkez olarak da ön plana çıktı. Antalya Turizm Fuarı’nda, Erciyes standını ziyaret eden acente ve tur operatörleri kış turizminin yanında spor ve alternatif turizm imkânları sunan Erciyes’e yoğun ilgi gösterdi.

Antalya’daki fuarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Turizm Merkezi’ne yapılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bisiklet parkurları, spor salonları, yüzme havuzu, futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş parkurları, kamp alanları gibi profesyonel spor camiasını ilgilendiren yatırımlar dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine anlatıldı.